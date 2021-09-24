Сколько стоит электроэнергия в Украине: регулятор начал публикацию индикатива цены

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), начала публикацию индикатива цены на электроэнергию. Данные приведены по результатам оперативного мониторинга функционирования рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора .

По данным НКРЭКУ, средневзвешенная цена на рынке двусторонних договоров на 24 сентября составляет 1621 гривен за МВт ч, что на 41% больше, чем на 1 января 2021 года (1153 гривен).

Ценовые индикативы рассчитаны отдельно для каждой из торговых зон в соответствии с периодом поставки электрической энергии и дают возможность участникам рынка использовать за ориентир:

средневзвешенные и среднеарифметические цены на рынке двусторонних договоров (РДД);

средневзвешенные и среднеарифметические цены рынка "на сутки вперед" (РСВ);

средневзвешенный и среднеарифметический индекс цены двух сегментов рынка электроэнергии - РДД и РСВ.

Как отмечается в сообщении, в 2021 году на РСВ было реализовано 11%, на ВСР - 2%, а по двусторонним договорам - 87 % от общего объема продажи электрической энергии на рынке.

"То есть рынок двусторонних договоров является основным сегментом рынка электрической энергии", - говорится в сообщении.

В НКРЭКУ отмечают, что участники рынка должны самостоятельно определять свою торговую стратегию и по своему усмотрению распределять объемы покупки/продажи электрической энергии на соответствующих сегментах рынка и указывать в своих заявках на торги цену, исходя из принципа экономической целесообразности (максимальной выгоды).