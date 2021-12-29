"ГарПок" и Кабмин должны 30 декабря произвести выплату 3 млрд гривен производителям ВИЭ, - депутаты

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" и Кабинет министров Украины должны обеспечить выплату 3 млрд грн задолженности предприятиям "зеленой" энергетики именно 30 декабря, чтобы успеть выполнить собственные обязательства по "зеленому" меморандуму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутатского межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда".

"Завтра последний день, когда правительство выполнит или сорвет выполнение "зеленого" меморандума. Согласно обязательствам, Кабмин должен обеспечить выплату накопленных долгов до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, львиная доля долгов выплачена. Однако на счетах "Гарантированного покупателя" остается 3 млрд. грн., которые еще нужно заплатить производителям "зеленой" электроэнергии.

МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" рассчитывает на здравый смысл правительства и руководства ГП "Гарантированный покупатель" относительно выплаты устаревших долгов. Ведь только стабильность в секторе "зеленой" энергетики может обеспечить развитие и энергонезависимость государства.