"ГарПок" та уряд мають 30 грудня здійснити виплату 3 млрд гривень виробникам ВДЕ, - депутати
Держпідприємство"Гарантований покупець" та Кабінет міністрів України мають забезпечити виплату 3 млрд грн заборгованості підприємствам "зеленої" енергетики саме 30 грудня, щоб встигнути виконати власні зобов'язання за "зеленим" меморандумом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення депутатського міжфракційного об’єднання "Чиста енергія - здорове довкілля".
"Завтра останній день, коли уряд виконає або зірве виконання "зеленого" меморандуму. Згідно зобов’язань, Кабмін має забезпечити виплату накопичених боргів до кінця поточного року", - говориться в повідомленні.
Як зазначається, левову частку боргів виплачено. Однак на рахунках "Гарантованого покупця" залишається 3 млрд грн, які ще потрібно заплатити виробникам "зеленої" електроенергії.
МФО "Чиста енергія - здорове довкілля" розраховує на здоровий глузд уряду та керівництва ДП "Гарантований покупець" щодо виплати застарілих боргів. Адже тільки стабільність в секторі "зеленої" енергетики може забезпечити розвиток та енергонезалежність держави.
Нагадаємо, голова робочої групи ТСК, нардеп, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що робоча група Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів і факти можливої корупції в діях в.о. керівника державного підприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.
Наливайченко повідомив, що за результатами попередньої перевірки декларації цього топ-посадовця він готує звернення до НАБУ з вимогою викрити провадження за фактом зловживання службовим становищем в особистих інтересах керівника державного підприємства.
За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував діючі сонячні електростанції, станції, що знаходяться на етапі будівництва, а також трейдерів електроенергією.