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"ГарПок" допустил использование целевого "зеленого" кредита от ЕС не по назначению

Автор: Наталия Гурковская

ГП "Гарантированный покупатель" допускает, что 3 млрд грн средств "зеленых" еврооблигаций, которые компания удерживает на своих счетах, могут быть использованы не по целевому назначению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, обнародованное компанией.

"22 ноября Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу НАЭК "Энергоатом" по делу, где предметом иска является взыскание более 4 млрд грн. В случае принудительного исполнения указанного решения с "Гарантированного покупателя" могут быть списаны целевые средства, предназначенные для расчетов с производителями электрической энергии по "зеленому" тарифу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ.

3 млрд грн "ГарПок" вернул на свои счета вопреки условиям кредитного соглашения под государственные гарантии.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.

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