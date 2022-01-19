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"ГарПок" 65 дней не выплачивает 3 млрд гривен предприятиям "зеленой" энергетики, - депутаты

Автор: Наталия Гурковская

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" 65 дней не выплачивает 3 млрд грн задолженности предприятиям возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда".

"Оплата была осуществлена ​​частично и не перед всеми производителями электроэнергии. Скандальные изменения руководства госпредприятия и ручные команды от Кабмина привели к тому, что выплачено было лишь 16,3 млрд грн. И еще 3 млрд грн остаются заблокированными в середине ноября новоназначенным руководством "ГарПока". Уже прошло 65 дней и сменены два руководителя, но эти средства остаются заблокированными и не выплаченными предприятиям ВИЭ", - отмечают депутаты.

МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" обеспокоена дискриминацией отрасли и отмечает, что вопрос полной оплаты задолженности перед производителями "зеленой" энергии предусмотрен Меморандумом Украины с МВФ, выполнение положений которого обязательно для продолжения программы.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

По данным британского агентства REDD, иностранные инвесторы уходят из Украины и обращают внимание на Польшу и Румынию, поскольку в Украине финансовый кризис в "зеленой" энергетике и происходит дискриминация компании ДТЭК, что не дает уверенности в стабильном инвестиционном климате.

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