"ГарПок" 65 днів не виплачує 3 млрд гривень підприємствам "зеленої" енергетики, - депутати

Держпідприємство "Гарантований покупець" 65 днів не виплачує 3 млрд грн заборгованості підприємствам відновлюваної енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міжфракційного депутатського об'єднання "Чиста енергія - здорове довкілля".
"Оплата була здійснена лише частково і не перед всіма виробниками електроенергії. Скандальні зміни керівництва держпідприємства та ручні команди від Кабміну призвели до того, що виплачено було лише 16,3 млрд грн. І ще 3 млрд грн залишаються заблокованими в середині листопада новопризначеним керівництвом "ГарПоку". Вже пройшло 65 днів та змінено два керівники, але ці кошти залишаються заблокованими і не виплаченими підприємствам ВДЕ", - зазначають депутати.
МФО "Чиста енергія - здорове довкілля" стурбоване дискримінацією галузі та наголошує, що питання повної оплати заборгованості перед виробниками "зеленої" енергії передбачено Меморандумом України з МВФ, виконання положень якого обов'язкове для продовження програми.
Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг складає 3,04 млрд грн.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.
За даними британської агенції REDD, іноземні інвестори йдуть з України та звертають увагу на Польщу та Румунію, оскільки в Україні фінансова криза у "зеленій" енергетиці і відбувається дискримінація компанії ДТЕК, що не дає впевненості у стабільному інвестиційному кліматі.