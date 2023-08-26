"Гарний хлопець". Байден оцінив тюремну фотографію Трампа

Відповідаючи на питання журналістів щодо тюремної фотографії Дональда Трампа, Байден заявив: "Я бачив її по телевізору. Симпатичний хлопець".

Що цьому передувало?

Проти колишнього президента США відкрито кілька справ. Зокрема в квітні Велике журі визнало Дональда Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

Зокрема його звинувачують у 37 пунктах в справі про "секретні документи", які виявили в нього у маєтку. Через цю справу йому загрожує до 20 років в'язниці.

24 серпня Дональд Трамп прибув до в'язниці округу Фултон в Атланті, щоб здатися. Експрезиденту висунули більше десятка обвинувачень у зв’язку з його спробами скасувати результати виборів у Джорджії у 2020 році. Після цього його заарештували та помістили у в'язницю округу. Через деякий час Трампа було звільнено під заставу.

Тюремне фото Трампа

У в'язниці Дональду Трампу зробили фотографію та зареєстрували як ув’язненого. Таким чином він став першим президентом за всю історію США, у якого є тюремне фото.