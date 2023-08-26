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"Гарний хлопець". Байден оцінив тюремну фотографію Трампа

Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висміяв тюремну фотографію ексголови Білого Дому Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Відповідаючи на питання журналістів щодо тюремної фотографії Дональда Трампа, Байден заявив: "Я бачив її по телевізору. Симпатичний хлопець". 

Що цьому передувало? 

Проти колишнього президента США відкрито кілька справ. Зокрема в квітні Велике журі визнало Дональда Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

Зокрема його звинувачують у 37 пунктах в справі про "секретні документи", які виявили в нього у маєтку. Через цю справу йому загрожує до 20 років в'язниці. 

24 серпня Дональд Трамп прибув до в'язниці округу Фултон в Атланті, щоб здатися. Експрезиденту висунули більше десятка обвинувачень у зв’язку з його спробами скасувати результати виборів у Джорджії у 2020 році. Після цього його заарештували та помістили у в'язницю округу. Через деякий час Трампа було звільнено під заставу. 

Тюремне фото Трампа 

У в'язниці Дональду Трампу зробили фотографію та зареєстрували як ув’язненого. Таким чином він став першим президентом за всю історію США, у якого є тюремне фото.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп