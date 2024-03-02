ua en ru
Сб, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гарний день. Синоптик дала прогноз на сьогодні, попередивши про похолодання

Україна, Субота 02 березня 2024 07:00
UA EN RU
Гарний день. Синоптик дала прогноз на сьогодні, попередивши про похолодання Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 2 березня, в Україні буде тепло та без дощів – ідеальний день для прогулянок. Цією можливістю варто скористатися, бо вже в неділю, 3 березня, похолодає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"2 березня в Україні без опадів, лише в Карпатах місцями невеликий дощ. Протягом дня +7...+12, на заході +12...+16 градусів", - розповіла вона.

Зокрема, як зазначила синоптик, у столиці очікується вдень близько +9 градусів, а ось у неділю похолоднішає до +5, +6 градусів.

"Водночас у Києві і в суботу, і в неділю переважатиме суха погода", - констатувала вона.

При цьому, як зауважила Діденко, у неділю, 3 березня, похолоднішає не тільки у столиці, а і по всій Україні.

"Вдень очікується +4...+9, на заході до +7...+13 градусів. Дощі ймовірні у західних областях, на решті території України в неділю - без опадів. Вітер в Україні вихідними буде із південного сходу, в східних областях можливі сильні пориви до 15-20 м/с", - розповіла вона.

Погода в Україні

Погода в Україні в березні 2024 року буде теплішою за звичайну. Так, середньомісячна температура прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.

Зазначимо, лютий 2024 став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва після 2002 року. Додамо, що в останній місяць зими, 29 лютого, у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Усього за лютий було оновлено вісім максимальних показників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня