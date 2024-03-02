Хороший день. Синоптик дала прогноз на сегодня, предупредив о похолодании

Сегодня, 2 марта, в Украине будет тепло и без дождей - идеальный день для прогулок. Этой возможностью стоит воспользоваться, поскольку уже в воскресенье, 3 марта, похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"2 марта в Украине без осадков, лишь в Карпатах местами небольшой дождь. В течение дня +7...+12, на западе +12...+16 градусов", - рассказала она.

В частности, как отметила синоптик, в столице ожидается днем около +9 градусов, а вот в воскресенье похолодает до +5, +6 градусов.

"В то же время в Киеве и в субботу, и в воскресенье будет преобладать сухая погода", - констатировала она.

При этом, как отметила Диденко, в воскресенье, 3 марта, похолодает не только в столице, но и по всей Украине.

"Днем ожидается +4...+9, на западе до +7...+13 градусов. Дожди возможны в западных областях, на остальной территории Украины в воскресенье - без осадков. Ветер в Украине в выходные будет с юго-востока, в восточных областях возможны сильные порывы до 15-20 м/с", – рассказала она.

Погода в Украине

Погода в Украине в марте 2024 года будет теплее обычного. Так, среднемесячная температура прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

Отметим, февраль 2024 года стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева после 2002 года. Добавим, что в последний месяц зимы, 29 февраля, в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. Всего за февраль было обновлено восемь максимальных показателей.