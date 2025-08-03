Хорошие новости станут подарком от Вселенной для 4 знаков Зодиака: кого выбрали карты Таро

Овен

Вам выпала карта "Колесница". Она символизирует победу, прорыв и силу воли. Именно эта карта выпадает не случайно. 4 августа вы получите шанс, который поможет наконец-то вырваться вперед. Появится ситуация, в которой вы сможете проявить решительность, продемонстрировать свои лидерские качества и получить хорошие новости. "Колесница" дает вам зеленый свет, так что действуйте смело.

Дева

Вам выпала Таро-карта "Звезда", это символ надежды, вдохновения и гармонии. Она говорит о том, что даже если у вас были разочарования, сейчас вы стоите на пороге внутреннего обновления. В этот день вам могут поступить хорошие новости, связанные с личной жизнью или творчеством. Вы увидите свет впереди и получите подтверждение, что все будет хорошо. Вселенная вас поддерживает.

Близнецы

На понедельник вам выпала карта "Паж Кубков". Она говорит о приятном известии, новом знакомстве или искреннем проявлении чувств. 4 августа вы можете получить неожиданное сообщение или приглашение, которое вызовет эмоциональную реакцию. День благоприятен для романтики, примирения, вдохновения. "Паж Кубков" говорит: не стесняйтесь собственных эмоций, они ваш источник силы.

Скорпион

Вам выпала карта "Смерть". Несмотря на драматическое название, эта карта не о потере, а о трансформации. Она извещает, что старое подходит к концу и на смену приходит новое. 4 августа вы сможете попрощаться с тем, что тянуло вас назад. Это может быть болезненно, но карты говорят: дальше будет лучше, отличные новости уже рядом. День откроет вам путь к обновлению.

Общая энергия дня

На дне колоды оказалась карта "Сила", которая говорит о стойкости, решительности и гармонии между умом и сердцем. Она указывает, что 4 августа будет мощным днем для тех, кто умеет сочетать твердость с добротой. Будьте смелыми, но не жесткими. Вселенная вознаградит тех, кто действует с любовью и уверенностью.