ua en ru
Вс, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Хорошие новости станут подарком от Вселенной для 4 знаков Зодиака: кого выбрали карты Таро

Воскресенье 03 августа 2025 19:01
UA EN RU
Хорошие новости станут подарком от Вселенной для 4 знаков Зодиака: кого выбрали карты Таро Таро-гороскоп на 4 августа (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Гороскоп на понедельник по картам Таро обещает особый сюрприз представителям 4 знаков Зодиака. Они получат известие, которое подарит им большое счастье.

Какие знаки Зодиака станут главными счастливчиками этого дня, рассказывает РБК-Украина.

Овен

Вам выпала карта "Колесница". Она символизирует победу, прорыв и силу воли. Именно эта карта выпадает не случайно. 4 августа вы получите шанс, который поможет наконец-то вырваться вперед. Появится ситуация, в которой вы сможете проявить решительность, продемонстрировать свои лидерские качества и получить хорошие новости. "Колесница" дает вам зеленый свет, так что действуйте смело.

Дева

Вам выпала Таро-карта "Звезда", это символ надежды, вдохновения и гармонии. Она говорит о том, что даже если у вас были разочарования, сейчас вы стоите на пороге внутреннего обновления. В этот день вам могут поступить хорошие новости, связанные с личной жизнью или творчеством. Вы увидите свет впереди и получите подтверждение, что все будет хорошо. Вселенная вас поддерживает.

Близнецы

На понедельник вам выпала карта "Паж Кубков". Она говорит о приятном известии, новом знакомстве или искреннем проявлении чувств. 4 августа вы можете получить неожиданное сообщение или приглашение, которое вызовет эмоциональную реакцию. День благоприятен для романтики, примирения, вдохновения. "Паж Кубков" говорит: не стесняйтесь собственных эмоций, они ваш источник силы.

Скорпион

Вам выпала карта "Смерть". Несмотря на драматическое название, эта карта не о потере, а о трансформации. Она извещает, что старое подходит к концу и на смену приходит новое. 4 августа вы сможете попрощаться с тем, что тянуло вас назад. Это может быть болезненно, но карты говорят: дальше будет лучше, отличные новости уже рядом. День откроет вам путь к обновлению.

Общая энергия дня

На дне колоды оказалась карта "Сила", которая говорит о стойкости, решительности и гармонии между умом и сердцем. Она указывает, что 4 августа будет мощным днем для тех, кто умеет сочетать твердость с добротой. Будьте смелыми, но не жесткими. Вселенная вознаградит тех, кто действует с любовью и уверенностью.

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы источники: Tarot, Your Tango.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Знаки Зодиака Гороскоп Таро Астрология
Новости
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому