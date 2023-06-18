Гарні новини. Ігнат розкрив деталі знищення двох російських гвинтокрилів Ка-52

За його словами, ЗСУ "приземлили" гелікоптери вчора близько 22:00-23:00 на Донецькому напрямку.

"Дуже гарні для нас новини", - сказав Ігнат, коментуючи роботу наших захисників.

Речник додав, що російська ударна авіація, зокрема вертольоти К-52, продовжує атакувати Україну. Ігнат наголосив, що ворожі літаки та гелікоптери не залітають на лінію зіткнення, але завдають ударів дистанційно.

Що цьому передувало

Нагадаємо, сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом минулої та поточної доби військові знищили два вертольоти К-52 та 12 дронів ворога. Мова йде про "Шахеди", ударний "Ланцет" та розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Також 16 червня українські захисники збили ворожий К-52. Це також сталося на Донецькому напрямку.

Крім того, британська розвідка зазначила, що Росія перекинула до окупованого Бердянська додаткові вертольоти. Окупанти використовують авіацію, щоб стримувати наступ ЗСУ.

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