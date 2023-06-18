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Гарні новини. Ігнат розкрив деталі знищення двох російських гвинтокрилів Ка-52

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники вчора, 17 червня, знищили два російські ударні вертольоти К-52. Це сталося на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, ЗСУ "приземлили" гелікоптери вчора близько 22:00-23:00 на Донецькому напрямку.

"Дуже гарні для нас новини", - сказав Ігнат, коментуючи роботу наших захисників.

Речник додав, що російська ударна авіація, зокрема вертольоти К-52, продовжує атакувати Україну. Ігнат наголосив, що ворожі літаки та гелікоптери не залітають на лінію зіткнення, але завдають ударів дистанційно.

Що цьому передувало

Нагадаємо, сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом минулої та поточної доби військові знищили два вертольоти К-52 та 12 дронів ворога. Мова йде про "Шахеди", ударний "Ланцет" та розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Також 16 червня українські захисники збили ворожий К-52. Це також сталося на Донецькому напрямку.

Крім того, британська розвідка зазначила, що Росія перекинула до окупованого Бердянська додаткові вертольоти. Окупанти використовують авіацію, щоб стримувати наступ ЗСУ.

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