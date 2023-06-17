РФ перекинула на південь України гелікоптери на тлі наступу ЗСУ, - розвідка Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

"З початку українських контрнаступальних операцій на півдні України Росія посилила свої ударні вертолітні сили в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Британська розвідка проаналізувала зображення, які підтверджують, що РФ перекинула на аеродром в окупованому Бердянську (приблизно за 100 км від лінії фронту) понад 20 додаткових вертольотів.

Розвідники припускають, що авіація, ймовірно, допомогла Росії отримати часткову перевагу на півдні України. Особливо завдяки ударним вертольотам, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей.

Варто зазначити, що ЗСУ вчора, 16 червня, знищили російський вертоліт Ка-52 на Донецькому напрямку.

Успіхи ЗСУ

Українські військові у перші дні літа посилили наступальні дії на Запорізькому напрямку. Зокрема, за останні тижні ЗСУ вдалося звільнили сім населених пунктів у Запорізькій області та на заході Донецької області.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що захисники наступають на всіх напрямках. За її словами, ЗСУ мають тактичний успіх на півдні і просуваються вперед.

Детальніше про успіхи українських військових на фронті - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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