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"Гарна цифра": голова НБУ озвучив очікування від нової програми з МВФ

Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Україна розраховує на укладання нової програми Міжнародним валютним фондом на початку другого кварталу 2023 року. Очікується велика сума фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю голови НБУ Андрія Пишного виданню Lb.ua.

"Я дуже обережний в озвучуванні будь-яких конкретних дат і обсягів фінансування, коли мова йде про складний багаторівневий процес з МВФ. Це тонка матерія. Маю власне бачення суми і можу сказати, що це гарна цифра", - сказав він.

За його словами, в Україні поставили завдання вийти на укладання нової програми з фінансуванням на початку ІІ кварталу.

"Працюємо над цим. Вже в цьому місяці розпочнеться робота з місією МВФ для проведення першого перегляду Моніторингової програми. Ми розраховуємо в межах місії провести також перші дискусії щодо контуру нової програми", - додав Пишний.

Нагадаємо, в грудні Міжнародний валютний фонд схвалив чотиримісячну моніторингову програму для України, яка не передбачає виділення коштів.

Наприкінці січня видання Bloomberg повідомило, що МВФ розглядає ухвалення багаторічної програми з Україною з обсягом фінансування 16 млрд доларів.

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