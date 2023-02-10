RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Хорошая цифра": глава НБУ озвучил ожидания от новой программы с МВФ

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Украина рассчитывает на заключение новой программы Международным валютным фондом в начале второго квартала 2023 года. Ожидается большая сумма финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НБУ Андрея Пышного изданию Lb.ua.

"Я очень осторожен в озвучивании любых конкретных дат и объемов финансирования, когда речь идет о сложном многоуровневом процессе с МВФ. Это тонкая материя. Имею собственное видение суммы и могу сказать, что это хорошая цифра", - сказал он.

По его словам, в Украине поставили задачу выйти на заключение новой программы с финансированием в начале ІІ квартала.

"Работаем над этим. Уже в этом месяце начнется работа с миссией МВФ для проведения первого пересмотра Мониторинговой программы. Мы рассчитываем в рамках миссии провести также первые дискуссии по контуру новой программы", - добавил Пышный.

Напомним, в декабре Международный валютный фонд одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины, не предусматривающую выделение средств.

В конце января издание Bloomberg сообщило, что МВФ рассматривает принятие многолетней программы с Украиной с объемом финансирования в 16 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныМВФ