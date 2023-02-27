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Гарна новина. У Повітряних силах відреагували на пошкодження літака А-50 в Білорусі

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (АрміяInform)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Пошкодження російського розвідувального літака А-50 на білоруському аеродромі "Мачулищі" - це хороша новина для України, адже цей літак допомагав окупантам вести бойові дії проти нашої держави.

Про це пише РБК-Україна з посилання на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що Росія має близько 9 розвідувальних літаків. Тому пошкодження одного з них - це гарна новина для Повітряних сил.

Так, цей літак проводить радіолокаційну розвідку нашої території, сканує відпрацювання засобів ППО та виявляє їхнє місцезнаходження, відстежує зліт, посадку та напрямки руху нашої авіації. Літак також супроводжує атаки крилатими ракетами по території України.

"Ці літаки дуже важливі для ведення бойових дій, і Україна теж хотіла б мати такі літаки, які б теж забезпечували дії нашої авіації та розвідки", - сказав Ігнат, додавши, що союзники нашої країни мають такі літаки.

Нагадаємо, вчора вранці на аеродромі "Мачулищі" пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що білоруські партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів.

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