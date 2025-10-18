Гарантування банківського вкладу може зрости до 5 млн гривень. Чи достатньо для цього грошей?

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) пропонує встановити гарантовану суму, яка виплачується вкладникам у випадку виведення банку з ринку, на рівні 100 тисяч євро (майже 4,9 млн гривень). Це відповідає європейському стандарту і для цього у фонду достатньо фінансових ресурсів.

На сьогодні фонд гарантує 100% суми вкладів та відсотків для фізичних осіб, що було запроваджене з початку повномасштабного вторгнення. Через 2-3 роки фонд розраховує впровадити європейський стандарт – це гарантування суми у розмірі 100 тисяч євро (близько 4,9 млн гривень).

"У фонду є достатньо коштів, щоб покрити ризики в системі, якщо гарантована сума відшкодування буде 100 тисяч євро. Це наша стратегія і наш бенчмарк, до якого ми прагнемо", - прокоментувала директор-розпорядник.

Ольга Білай додала, що таку суму гарантування планується запровадити для фізичних і юридичних осіб (банківські рахунки останніх на сьогодні взагалі не гарантуються державою). Керівник фонду пояснила, що зараз під критерій гарантування на рівні 100 тисяч євро потрапляють лише 10% юридичних осіб, адже, як правило, їх банківські вклади значно більші.

"Сума 100 тисяч євро буде покривати 90% коштів фізосіб і лише 10% юросіб. Ми говоримо про гарантування коштів маленьких підприємств, таких як кав'ярні, фермерські господарства", - пояснила співрозмовник.

Керівник ФГВФО додала, що такий підхід дозволить захистити невеличкі підприємства, які не мають можливості тримати у штаті фінансистів, які б могли відслідковувати ризики фінансових установ, як це відбувається у великих корпораціях.

Норму про гарантування суми вкладу на рівні 100 тисяч євро планується поширити на всі банки - державні та приватні.