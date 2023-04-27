"Гарантований покупець" заборгував постачальникам електроенергії для населення 33 млрд гривень

Державне підприємство "Гарантований покупець" збільшив до 32,7 млрд грн свою заборгованість перед постачальниками універсальних послуг, які постачають електроенергію для населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт держпідприємства.

Відповідно до них, у квітні заборгованість збільшилась на 68% або на 13,3 млрд грн.

Також рівень виплат постачальникам універсальних послуг за місяць значно знизився. У квітні "Гарантований покупець" виплатив їм 0,04 млрд грн.

Нагадаємо, постачальники універсальних послуг (ПУП) просять Уряд, НКРЕКП та РНБО не допустити колапсу на ринку електроенергії внаслідок критичної боргової кризи.

Звернення до влади підписали 18 постачальників, які просять вжити заходів для повних і своєчасних розрахунків за послуги забезпечення доступності електрики населенню.