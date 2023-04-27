"Гарантированный покупатель" должен поставщикам электроэнергии для населения 33 млрд гривен

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" увеличило до 32,7 млрд грн свою задолженность перед поставщиками универсальных услуг, поставляющих электроэнергию для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт госпредприятия.

Согласно им, в апреле задолженность увеличилась на 68% или на 13,3 млрд. грн.

Также уровень выплат поставщикам универсальных услуг за месяц значительно снизился. В апреле "Гарантированный покупатель" выплатил им 0,04 млрд. грн.

Напомним, поставщики универсальных услуг (ЧУП) просят Правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса.

Обращение к власти подписали 18 поставщиков, которые просят принять меры по полным и своевременным расчетам за услуги обеспечения доступности электричества населению.