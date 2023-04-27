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"Гарантированный покупатель" должен поставщикам электроэнергии для населения 33 млрд гривен

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Четверг 27 апреля 2023 14:50
"Гарантированный покупатель" должен поставщикам электроэнергии для населения 33 млрд гривен Фото: "Гарантированный покупатель" должен поставщикам электроэнергии для населения 33 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" увеличило до 32,7 млрд грн свою задолженность перед поставщиками универсальных услуг, поставляющих электроэнергию для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт госпредприятия.

Согласно им, в апреле задолженность увеличилась на 68% или на 13,3 млрд. грн.
Также уровень выплат поставщикам универсальных услуг за месяц значительно снизился. В апреле "Гарантированный покупатель" выплатил им 0,04 млрд. грн.

Напомним, поставщики универсальных услуг (ЧУП) просят Правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса.

Обращение к власти подписали 18 поставщиков, которые просят принять меры по полным и своевременным расчетам за услуги обеспечения доступности электричества населению.

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