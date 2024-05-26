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"Гарантований покупець" заборгував "Харківенергозбуту" 2 млрд гривень

Фото: "Гарантований покупець" заборгував "Харківенергозбуту" 2 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

"Харківобленерго" закликає до вирішення проблеми заборгованостей державного підприємства "Гарантований покупець" перед постачальниками електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансового директора ПрАТ "Харківобленерго" Валентина Кондратішка.

"По наслідках, скажімо так, які відчуваємо ми. Ну, наразі у нас заборгованість нашого постачальника універсальної послуги складає близько 2 мільярдів. Ну, приблизно така сума заборгованості "Гарантованого покупця" перед ним. Тут необхідно проведення заліку, просто заліку між учасниками ринку. Це дозволить принаймні якимось чином вирішити питання", - сказав він.

Кондратішко пояснив, що через борги "Гарантованого покупця" "Харківобленерго" не має коштів на закупівлю електроенергії на сегментах енергоринку. Зокрема підприємство перестало купляти електроенергію з 21 травня.

Водночас всі кошти наразі спрямовують на зарплатню працівників, щоб мати змогу відновлювати електропостачання в домівках жителів Харківщини.

Раніше енергопостачальна компанія "Закарпаттяенергозбут" закликала до вирішення проблеми боргів державного підприємства "Гарантований покупець" перед постачальниками універсальних послуг, які постачають електроенергію населенню.

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Електроенергія