RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Гарантированный покупатель" должен "Харьковэнергосбыту" 2 млрд гривен

Фото: "Гарантированный покупатель" должен "Харьковэнергосбыту" 2 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

"Харьковоблэнерго" призывает к решению проблемы задолженностей государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед поставщиками электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансового директора ЧАО "Харьковоблэнерго" Валентина Кондратишко.

"По результатам, скажем так, какие чувствуем мы. Ну, сейчас у нас задолженность нашего поставщика универсальной услуги составляет около 2 миллиардов. Ну, примерно такая сумма задолженности "Гарантированного покупателя" перед ним. Здесь необходимо проведение зачета, просто зачета между участниками рынка. Это позволит как минимум каким-то образом решить вопрос", - сказал он.

Кондратишко объяснил, что из-за долгов "Гарантированного покупателя" "Харьковоблэнерго" не имеет средств на закупку электроэнергии на сегментах энергорынка. В частности, предприятие перестало покупать электроэнергию с 21 мая.

В то же время все средства направляют на зарплату работников, чтобы иметь возможность возобновлять электроснабжение в домах жителей Харьковщины.

Ранее энергоснабжающая компания "Закарпатьеэнергосбыт" призвала к решению проблемы долгов государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед поставщиками универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия