"Гарантированный покупатель" должен "Харьковэнергосбыту" 2 млрд гривен

"По результатам, скажем так, какие чувствуем мы. Ну, сейчас у нас задолженность нашего поставщика универсальной услуги составляет около 2 миллиардов. Ну, примерно такая сумма задолженности "Гарантированного покупателя" перед ним. Здесь необходимо проведение зачета, просто зачета между участниками рынка. Это позволит как минимум каким-то образом решить вопрос", - сказал он.

Кондратишко объяснил, что из-за долгов "Гарантированного покупателя" "Харьковоблэнерго" не имеет средств на закупку электроэнергии на сегментах энергорынка. В частности, предприятие перестало покупать электроэнергию с 21 мая.

В то же время все средства направляют на зарплату работников, чтобы иметь возможность возобновлять электроснабжение в домах жителей Харьковщины.

Ранее энергоснабжающая компания "Закарпатьеэнергосбыт" призвала к решению проблемы долгов государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед поставщиками универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению.