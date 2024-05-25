"Гарантований покупець" боргує 1,7 млрд грн "Закарпаттяенергозбут", - заява

"Ми неодноразово зверталися для врегулювання цього питання. Щось на кшталт взаємозаліків. Наприклад, у "Гарантованого покупця” заборгованість перед нами. І щоб цим боргом ми могли покрити інші борги – приміром, за передачу електроенергії. Загалом ми пропонуємо різні варіанти, щоб напрацювати пропозиції і вирішити нагальні проблеми разом", - сказала Німець.

Вона підкреслила, що у структурі споживання Закарпатської області 90% споживачів - населення.

За її словами, як і усі постачальники, "Закарпаттяенергозбут" працює у надскладних умовах – відсутності обігових коштів і й боргах перед іншими учасниками ринку.

"Заборгованість "Гарантованого покупця" є дуже значною. На сьогодні цей борг складає 1,7 млрд грн і ці кошти ми боргуємо іншим учасникам ринку. Працюємо в дуже складних умовах і вже є позиви до нас", - наголосила вона.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що "Енергоатом" знову почав накопичувати борги перед постачальниками універсальних послуг за послуги забезпечення населення електроенергією.