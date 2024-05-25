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"Гарантированный покупатель" задолжал 1,7 млрд грн "Закарпатьеэнергосбыт", - заявление

Фото: "Гарантированный покупатель" задолжал 1,7 млрд грн "Закарпатьеэнергосбыт" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Энергоснабжающая компания "Закарпатьеэнергосбыт" призывает к решению проблемы долгов государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед поставщиками универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению. В частности, долгу перед "Закарпатьеэнергосбыт" в размере 1,7 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Закарпатьяэнергосбыт" Наталью Нимец.

"Мы неоднократно обращались для урегулирования этого вопроса. Что-то вроде взаимозачетов. Например, у "Гарантированного покупателя" задолженность перед нами. И чтобы этим долгом мы могли покрыть другие долги – например, за передачу электроэнергии. В целом мы предлагаем разные варианты, чтобы наработать предложения и решить неотложные проблемы вместе", - сказала Нимец.

Она подчеркнула, что в структуре потребления Закарпатской области 90% потребителей - население.

По ее словам, как и все поставщики, "Закарпатьеэнергосбыт" работает в сверхсложных условиях - отсутствии оборотных средств и долгах перед другими участниками рынка.

"Задолженность "Гарантированного покупателя" очень значительна. На сегодняшний день этот долг составляет 1,7 млрд грн и эти средства мы задолжаем другим участникам рынка. Работаем в очень сложных условиях и уже есть позывы к нам", - подчеркнула она.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что "Энергоатом" снова начал накапливать долги перед поставщиками универсальных услуг за услуги обеспечения населения электроэнергией.

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Электроэнергия