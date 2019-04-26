Под гарантию подпадает менее половины суммы вкладов в банках

Фонд гарантирования вкладов обнародовал данные о вкладах физических лиц в банках-участниках фонда и возможныхсуммах возмещения в случае банкротства этих банков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФГВФО.

По данным пресс-службы, сумма вкладов физических лиц в банках-участниках ФГВФЛ на 1 апреля 2019 года составила 443,6 млрд грн, из них вклады в национальной валюте - 242,1 млрд грн; вклады в иностранной валюте - 201,5 млрд грн.

Количество вкладчиков по состоянию на 1 апреля 2019 года составляет 41,5 млн. Полностью защищены вклады (в размере до 200 тыс. грн) 98,4% вкладчиков, на которых распространяются гарантии фонда.

Относительно суммы вкладов, то полностью покрываются гарантиями фонда 41,5%, что составляет 184,3 млрд грн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 тыс. грн составляет 401,7 тыс., и сумма их вкладов - 259,3 млрд грн.

По состоянию на 1 апреля 2019 года в банках-участниках фонда насчитывается 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, что составляет 3,1% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет 25,7 млрд грн, или 5,8% от общей суммы вкладов. Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

В целом сумма возможного возмещения за счет средств фонда по состоянию на 1 апреля 2019 года составляет 264,6 млрд грн.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 77 банков. Поступления от регулярного сбора из этих банков за первый квартал 2019 года составили 0,9 млрд грн. Общая сумма средств, аккумулированных фондом на 1 апреля 2019 года, составила 10,9 млрд грн.

Отметим, по данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков, что на один меньше, чем на начало года (77). Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2019 года сократилось на 60 - из 8509 до 8449 отделений.