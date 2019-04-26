Під гарантію підпадає менше половини суми вкладів в банках

Фонд гарантування вкладів оприлюднив дані щодо вкладів фізичних осіб в банках-учасниках фонду та можливих сум відшкодування в разі банкрутства цих банків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФГВФО.

За даними прес-служби, сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках ФГВФО на 1 квітня 2019 року склала 443,6 млрд грн, з них вклади у національній валюті - 242,1 млрд грн; вклади в іноземній валюті - 201,5 млрд грн.

Кількість вкладників станом на 1 квітня 2019 року становить 41,5 млн. Повністю захищені вклади (у розмірі до 200 тис. грн) 98,4% вкладників, на яких поширюються гарантії фонду.

Щодо суми вкладів, то повністю покриваються гарантіями фонду 41,5%, що складає 184,3 млрд грн. Кількість вкладників із вкладами понад 200 тис. грн становить 401,7 тис., і сума їх вкладів - 259,3 млрд грн.

Станом на 1 квітня 2019 року у банках-учасниках фонду налічується 1,3 млн вкладників-ФОП, що становить 3,1% усіх вкладників. Сума їхніх коштів у банках становить 25,7 млрд грн, або 5,8% від загальної суми вкладів. Нагадаємо, з 1 січня 2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади фізичних осіб-підприємців.

Загалом сума можливого відшкодування за рахунок коштів фонду станом на 1 квітня 2019 року становить 264,6 млрд грн.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2019 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 77 банків. Надходження від регулярного збору з цих банків за перший квартал 2019 року склали 0,9 млрд грн. Загальна сума коштів, акумульованих фондом на 1 квітня 2019 року, склала 10,9 млрд грн.

Відзначимо, за даними НБУ, станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічувалося 76 діючих банків, що на один менше, ніж на початок року (77). Кількість діючих структурних підрозділів за перший квартал 2019 року скоротилося на 60 - з 8509 до 8449 відділень.