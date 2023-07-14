Гарантії для України. Як працюватиме угода: в МЗС пояснили на прикладі

"Ця декларація, яка була підписана, вона розшифровує одну фразу "Будемо з вами стільки, скільки буде потрібно" на конкретні речі. Тобто в чому саме ми будемо з вами: в наданні зброї, відновленні країни, конфіскації російських активів, ремонті техніки і далі йде перелік. Тобто це рамка", - зазначив глава МЗС.

Кулеба додав, що спочатку надати гарантії безпеки для України погодилися країни "Великої сімки", але до угоди почали приєднуватися інші держави. На думку міністра, "список буде солідний".

У спільній декларації G7перераховане все, що можуть зробити держави-партнери. Україна з кожною окремою країною буде працювати над двосторонньою угодою про конкретні речі.

"Конкретна держава приходить і каже: "Я за наступні 5 чи 7 років (це предмет переговорів) зобов'язуюсь поставити вам п'ять установок ППО і 100 танків або 50 літаків, чи ще щось. Це я умовно кажу. От тоді на цей блок ми підписуємо угоду. Чи, наприклад, інша країна приходить і каже: "В мене своєї зброї немає, але я зобов'язуюсь всі російські активи, які заарештовані, передавати вам". Про це підписуємо угоду. Тобто з кожною країною буде конкретизована домовленість", - пояснив Кулеба.

Гарантії безпеки для України

Під час саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили спільну декларацію про гарантії безпеки для України. Вони передбачають довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки для нашої країни.

Крім того, вже шість країн погодилися приєднатися до гарантій. Мова йде про Чехію, Данію, Нідерланди, Норвегію, Іспанію та Швецію.

Більше про гарантії безпеки для нашої країни можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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