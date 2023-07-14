RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гарантии для Украины. Как будет работать соглашение: в МИД объяснили на примере

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины от стран G7 и других партнеров будет рамочным. С каждым отдельным государством будет подписан договор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

"Эта декларация, которая была подписана, она расшифровывает одну фразу "Будем с вами столько, сколько будет нужно" на конкретные вещи. То есть в чем именно мы будем с вами: в предоставлении оружия, восстановлении страны, конфискации российских активов, ремонте техники и дальше идет перечень. То есть это рамка", - отметил глава МИД.

Кулеба добавил, что сначала предоставить гарантии безопасности для Украины согласились страны "Большой семерки", но к соглашению стали присоединяться другие государства. По мнению министра, "список будет солидный".

В общей декларации G7 перечислено все, что могут сделать государства-партнеры. Украина с каждой отдельной страной будет работать над двусторонним соглашением о конкретных вещах.

"Конкретное государство приходит и говорит: "Я за следующие 5 или 7 лет (это предмет переговоров) обязуюсь поставить вам пять установок ПВО и 100 танков или 50 самолетов, или еще что-то. Это я условно говорю. Вот тогда на этот блок мы подписываем соглашение. Или, например, другая страна приходит и говорит: "У меня своего оружия нет, но я обязуюсь все российские арестованные активы передавать вам". Об этом подписываем соглашение. То есть с каждой страной будет конкретизирована договоренность", - объяснил Кулеба.

Гарантии безопасности для Украины

Во время саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Они подразумевают долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономики для нашей страны.

Кроме того, уже шесть стран согласились присоединиться к гарантиям. Речь идет о Чехии, Дании, Нидерландах, Норвегии, Испании и Швеции.

Больше о гарантиях безопасности для нашей страны можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОМИД УкраиныG7Дмитрий КулебаГарантии безопасности