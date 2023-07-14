Гарантии для Украины. Как будет работать соглашение: в МИД объяснили на примере

"Эта декларация, которая была подписана, она расшифровывает одну фразу "Будем с вами столько, сколько будет нужно" на конкретные вещи. То есть в чем именно мы будем с вами: в предоставлении оружия, восстановлении страны, конфискации российских активов, ремонте техники и дальше идет перечень. То есть это рамка", - отметил глава МИД.

Кулеба добавил, что сначала предоставить гарантии безопасности для Украины согласились страны "Большой семерки", но к соглашению стали присоединяться другие государства. По мнению министра, "список будет солидный".

В общей декларации G7 перечислено все, что могут сделать государства-партнеры. Украина с каждой отдельной страной будет работать над двусторонним соглашением о конкретных вещах.

"Конкретное государство приходит и говорит: "Я за следующие 5 или 7 лет (это предмет переговоров) обязуюсь поставить вам пять установок ПВО и 100 танков или 50 самолетов, или еще что-то. Это я условно говорю. Вот тогда на этот блок мы подписываем соглашение. Или, например, другая страна приходит и говорит: "У меня своего оружия нет, но я обязуюсь все российские арестованные активы передавать вам". Об этом подписываем соглашение. То есть с каждой страной будет конкретизирована договоренность", - объяснил Кулеба.

Гарантии безопасности для Украины

Во время саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Они подразумевают долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономики для нашей страны.

Кроме того, уже шесть стран согласились присоединиться к гарантиям. Речь идет о Чехии, Дании, Нидерландах, Норвегии, Испании и Швеции.

Больше о гарантиях безопасности для нашей страны можете узнать в материале РБК-Украина.

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