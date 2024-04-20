Гарантії безпеки. Зеленський розповів, коли чекати угоду зі США

Гарантії безпеки для України

Минулого року країни G7 підписали спільну декларацію про гарантії безпеки України. До цієї декларації може приєднатися будь-яка країна, яка готова на двосторонньому рівні погодитися надати Україні військову чи фінансову підтримку.

Наразі угоди про гарантії безпеки підписані з Британією, Канадою, Німеччиною, Францією, Данією, Італією, Фінляндією, Нідерландами та Латвією.

Як заявляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, угода про гарантії безпеки зі США повинна працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем.

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