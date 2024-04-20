Гарантии безопасности. Зеленский рассказал, когда ждать соглашение с США

Гарантии безопасности для Украины

В прошлом году страны G7 подписали общую декларацию о гарантиях безопасности Украины. К этой декларации может присоединиться любая страна, готовая на двустороннем уровне согласиться предоставить Украине военную или финансовую поддержку.

Соглашения о гарантиях безопасности подписаны с Британией, Канадой, Германией, Францией, Данией, Италией, Финляндией, Нидерландами и Латвией.

Как заявлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, соглашение о гарантиях безопасности с США должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем.

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