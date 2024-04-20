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Гарантии безопасности. Зеленский рассказал, когда ждать соглашение с США

Фото: Владимир Зеленский и Джо Байден, президенты Украины и США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина близится к соглашению о гарантиях безопасности с США. Документ может быть подписан после того, как завершится история с рассмотрением помощи Украине в Конгрессе США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"У нас уже 9 договоров. Мы приближаемся к важному договору с США. После того, как мы пройдем Конгресс, мы придем к этому мощному соглашению с США", - сказал президент в разговоре с представителями бразильских СМИ.

Как добавил Зеленский, это касается не только военной поддержки Украины со стороны США, но и затрагивать гуманитарные аспекты, восстановление, финансовую поддержку и энергетическую.

Гарантии безопасности для Украины

В прошлом году страны G7 подписали общую декларацию о гарантиях безопасности Украины. К этой декларации может присоединиться любая страна, готовая на двустороннем уровне согласиться предоставить Украине военную или финансовую поддержку.

Соглашения о гарантиях безопасности подписаны с Британией, Канадой, Германией, Францией, Данией, Италией, Финляндией, Нидерландами и Латвией.

Как заявлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, соглашение о гарантиях безопасности с США должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиГарантии безопасности