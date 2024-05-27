Гарантії безпеки для України. Що увійшло до нової угоди з Іспанією

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, Україна з початку цього року підписала двосторонню угоду щодо гарантій безпеки з 10 державами. Обговорення таких документів розпочалося ще 2023 року.

Вони передбачають допомогу Україні в оборонній сфері і не лише. Таким чином Київ хоче отримати допомогу в поточній війні, а також у разі можливої повторної російської агресії.

Угоду з Іспанією підписали під час візиту президента Зеленського до Мадриду.

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