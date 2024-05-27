Гарантии безопасности для Украины. Что вошло в новое соглашение с Испанией

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, Украина с начала этого года подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с 10 государствами. Обсуждение таких документов начались еще в 2023 году.

Они предусматривают помощь Украине в оборонной сфере и не только. Таким образом Киев хочет получить помощь в текущей войне, а также в случае возможной повторной российской агрессии.

Соглашение с Испанией подписали во время визита президента Зеленского в Мадрид.

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