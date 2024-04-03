Гарантії безпеки для України: що передбачає угода з Фінляндією

Україна та Фінляндія підписали угоду про довгострокову підтримку. Фінляндія надає нашій країні безпекові гарантії протягом наступних 10 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Угода була підписана у рамках виконання спільної декларації G7 про підтримку України, яка була укладена на полях саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня 2023 року.
Фінляндія зобов'язалася надавати Україні довгострокову військову, політичну та фінансову підтримку, а також гуманітарну допомогу та підтримку у сфері цивільного захисту з такою ж динамікою, як і з початку повномасштабної війни, стільки, скільки це буде потрібно.
Україна зі свого боку буде впроваджувати реформи державного управління, включно з реформами прозорості, підзвітності та антикорупційними реформами.
Що ще передбачає угода:
Повний текст безпекової угоди України та Фінляндії - за посиланням.
У середу, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Олександр Стубб підписали угоду про гарантії безпеки.
Варто зазначити, що Велика Британія була першою країною, яка надала Україні гарантії безпеки. Історичну угоду також підписали Канада, Німеччина, Франція, Данія та Італія.
Інші країни-парнери також ведуть переговори з Україною щодо укладення угоди.
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