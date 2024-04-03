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Гарантії безпеки для України: що передбачає угода з Фінляндією

Фото: Олександр Стубб та Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Фінляндія підписали угоду про довгострокову підтримку. Фінляндія надає нашій країні безпекові гарантії протягом наступних 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Угода була підписана у рамках виконання спільної декларації G7 про підтримку України, яка була укладена на полях саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Фінляндія зобов'язалася надавати Україні довгострокову військову, політичну та фінансову підтримку, а також гуманітарну допомогу та підтримку у сфері цивільного захисту з такою ж динамікою, як і з початку повномасштабної війни, стільки, скільки це буде потрібно.

Україна зі свого боку буде впроваджувати реформи державного управління, включно з реформами прозорості, підзвітності та антикорупційними реформами.

Що ще передбачає угода:

  • Фінляндія визнає, що Україна у майбутньому приєднається до НАТО та ЄС;
  • країна допомагатиме відновити український сектор безпеки та оборони і підтримуватиме оборону України у довгостроковій перспективі;
  • Фінляндія підтримує українську формулу миру;
  • Фінляндія зобов'язується надавати Україні військову підтримку з урахуванням потреб, зокрема, що стосується боєприпасів;
  • Гельсінкі готують чотирирічний план підтримки, а також вивчають нові та інноваційні шляхи подальшого посилення допомоги;
  • Фінляндія та Україна працюватимуть над збільшення виробництва боєприпасів та розвитком оборонної промисловості;
  • Україна зобов'язується, щоб військова допомога Фінляндії використовувалася виключно для самооборони;
  • Фінляндія продовжуватиме навчання українських військових;
  • сторони вивчатимуть можливості поглиблення співробітництва у сфері цифрової стійкості та кібербезпеки, розвідки, розмінування;
  • Фінляндія продовжує надавати захист українським біженцям (на момент укладення угоди у Фінляндії було зареєстровано понад 64 тисячі біженців);
  • Україна зобов'язується впроваджувати реформи, визначені ЄС, МВФ і НАТО.

Повний текст безпекової угоди України та Фінляндії - за посиланням.

 

Гарантії безпеки для України

У середу, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Олександр Стубб підписали угоду про гарантії безпеки.

Варто зазначити, що Велика Британія була першою країною, яка надала Україні гарантії безпеки. Історичну угоду також підписали Канада, Німеччина, Франція, Данія та Італія.

Інші країни-парнери також ведуть переговори з Україною щодо укладення угоди.

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Володимир ЗеленськийФінляндіяВійна в УкраїніГарантії безпеки