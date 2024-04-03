Гарантии безопасности для Украины: что предусматривает соглашение с Финляндией

Соглашение было подписано в рамках выполнения совместной декларации G7 о поддержке Украины, заключенной на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Финляндия обязалась оказывать Украине долгосрочную военную, политическую и финансовую поддержку, а также гуманитарную помощь и поддержку в сфере гражданской защиты с такой же динамикой, как и с начала полномасштабной войны, столько, сколько это будет нужно.

Украина со своей стороны будет внедрять реформы государственного управления, включая реформы прозрачности, подотчетности и антикоррупционные реформы.

Что еще предусматривает соглашение:

Финляндия признает, что Украина в будущем присоединится к НАТО и ЕС;

страна будет помогать восстановить украинский сектор безопасности и обороны и поддерживать оборону Украины в долгосрочной перспективе;

Финляндия поддерживает украинскую формулу мира;

Финляндия обязуется оказывать Украине военную поддержку с учетом потребностей, в частности, что касается боеприпасов;

Хельсинки готовят четырехлетний план поддержки, а также изучают новые и инновационные пути дальнейшего усиления помощи;

Финляндия и Украина будут работать над увеличением производства боеприпасов и развитием оборонной промышленности;

Украина обязуется, чтобы военная помощь Финляндии использовалась исключительно для самообороны;

Финляндия будет продолжать обучение украинских военных;

стороны будут изучать возможности усиления сотрудничества в области цифровой устойчивости и кибербезопасности, разведки, разминирования;

Финляндия продолжает оказывать защиту украинским беженцам (на момент заключения соглашения в Финляндии было зарегистрировано более 64 тысяч беженцев);

Украина обязуется проводить реформы, определенные ЕС, МВФ и НАТО.

Полный текст договора по безопасности Украины и Финляндии - по ссылке.