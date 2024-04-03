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Гарантии безопасности для Украины: что предусматривает соглашение с Финляндией

Фото: Александр Стубб и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Финляндия подписали соглашение о долгосрочной поддержке. Финляндия предоставляет нашей стране гарантии безопасности в течение следующих 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соглашение было подписано в рамках выполнения совместной декларации G7 о поддержке Украины, заключенной на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Финляндия обязалась оказывать Украине долгосрочную военную, политическую и финансовую поддержку, а также гуманитарную помощь и поддержку в сфере гражданской защиты с такой же динамикой, как и с начала полномасштабной войны, столько, сколько это будет нужно.

Украина со своей стороны будет внедрять реформы государственного управления, включая реформы прозрачности, подотчетности и антикоррупционные реформы.

Что еще предусматривает соглашение:

  • Финляндия признает, что Украина в будущем присоединится к НАТО и ЕС;
  • страна будет помогать восстановить украинский сектор безопасности и обороны и поддерживать оборону Украины в долгосрочной перспективе;
  • Финляндия поддерживает украинскую формулу мира;
  • Финляндия обязуется оказывать Украине военную поддержку с учетом потребностей, в частности, что касается боеприпасов;
  • Хельсинки готовят четырехлетний план поддержки, а также изучают новые и инновационные пути дальнейшего усиления помощи;
  • Финляндия и Украина будут работать над увеличением производства боеприпасов и развитием оборонной промышленности;
  • Украина обязуется, чтобы военная помощь Финляндии использовалась исключительно для самообороны;
  • Финляндия будет продолжать обучение украинских военных;
  • стороны будут изучать возможности усиления сотрудничества в области цифровой устойчивости и кибербезопасности, разведки, разминирования;
  • Финляндия продолжает оказывать защиту украинским беженцам (на момент заключения соглашения в Финляндии было зарегистрировано более 64 тысяч беженцев);
  • Украина обязуется проводить реформы, определенные ЕС, МВФ и НАТО.

Полный текст договора по безопасности Украины и Финляндии - по ссылке.

 

Гарантии безопасности для Украины

В среду, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Следует отметить, что Великобритания была первой страной, предоставившей Украине гарантии безопасности. Историческое соглашение также подписали Канада, Германия, Франция, Дания и Италия.

Другие страны-партнеры также ведут переговоры с Украиной по заключению соглашения.

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