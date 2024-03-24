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Гарантії безпеки та саміт миру. Зеленський розповів про розмову з прем'єром Іспанії

Україна, Неділя 24 березня 2024 21:31
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Гарантії безпеки та саміт миру. Зеленський розповів про розмову з прем'єром Іспанії Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський провів змістовну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Зокрема обговорили подальшу підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

"Обговорили потребу України в посиленні протиповітряної оборони. Також зосередилися на двосторонній співпраці та співпраці на рівні ЄС. Домовилися прискорити роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією", - повідомив Зеленський.

Крім того, глава держави зауважив, що під час розмови вони приділили особливу увагу майбутньому першому Глобальному саміту миру у Швейцарії та домовилися працювати разом, щоб заохотити більше країн Глобального Півдня взяти в ньому участь.

"Вдячний Іспанії за непохитну підтримку нашої країни й народу, яка дає нам спільну й тверду віру в те, що життя переможе в Україні та в усій нашій Європі", - підсумував президент.

Танки від Іспанії

Нагадаємо, що днями Іспанія схвалила постачання Україні нової партії танків. Йдеться про 20 Leopard 2A4.

Минулого літа Іспанія вже відправляла Україні партію танків Leopard 2A4.

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