Іспанія передасть Україні 20 танків Leopard 2A4, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infodefensa .

Міжміністерська рада з торгівлі та контролю оборонних матеріалів і технологій подвійного призначення Іспанії схвалила передачу Україні ще 20 бойових танків Leopard 2A4

Видання уточнює, що танки, як і інші матеріали, перед відправленням будуть підготовлені на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаїра в Севільї.

Пріоритетна зброя для України

"Ця нова партія матеріалів може бути безпосередньо пов'язана з візитом делегації Державної прикордонної служби України минулого тижня до Іспанії для переговорів із представниками промисловості та Міністерства оборони", - пише видання.

Міністр торгівлі Іспанії Ксіану Мендес заявив, що матеріали, які передаються Україні, є необхідною, пріоритетною і важливою зброєю для боротьби з Росією

"Немає сумнівів у тому, що Україна найкращим чином використовує їх для захисту своєї національної безпеки", - пояснив Мендес.

Постачання танків в Україну

Минулого літа Іспанія вже відправляла Україні партію танків Leopard 2A4.

Також Німецький оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв, що в найближчому майбутньому буде поставляти Україні боєприпаси для танків Leopard.

Також РБК-Україна зібрало головну інформацію про основний бойовий танк німецької армії Leopard 2.