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Гарантии безопасности и саммит мира. Зеленский рассказал о разговоре с премьером Испании

Украина, Воскресенье 24 марта 2024 21:31
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Гарантии безопасности и саммит мира. Зеленский рассказал о разговоре с премьером Испании Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский провел содержательный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. В частности обсудили дальнейшую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

"Обсудили потребность Украины в усилении противовоздушной обороны. Также сосредоточились на двустороннем сотрудничестве и сотрудничестве на уровне ЕС. Договорились ускорить работу над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Испанией", - сообщил Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил, что во время разговора они уделили особое внимание предстоящему первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии и договорились работать вместе, чтобы поощрить больше стран Глобального Юга принять в нем участие.

"Благодарен Испании за непоколебимую поддержку нашей страны и народа, которая дает нам общую и твердую веру в то, что жизнь победит в Украине и во всей нашей Европе", - подытожил президент.

Танки от Испании

Напомним, что на днях Испания одобрила поставки в Украину новой партии танков. Речь идет о 20 Leopard 2A4.

Прошлым летом Испания уже отправляла Украине партию танков Leopard 2A4.

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