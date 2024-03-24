Гарантии безопасности и саммит мира. Зеленский рассказал о разговоре с премьером Испании
Украинский президент Владимир Зеленский провел содержательный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. В частности обсудили дальнейшую поддержку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.
"Обсудили потребность Украины в усилении противовоздушной обороны. Также сосредоточились на двустороннем сотрудничестве и сотрудничестве на уровне ЕС. Договорились ускорить работу над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Испанией", - сообщил Зеленский.
Кроме того, глава государства отметил, что во время разговора они уделили особое внимание предстоящему первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии и договорились работать вместе, чтобы поощрить больше стран Глобального Юга принять в нем участие.
"Благодарен Испании за непоколебимую поддержку нашей страны и народа, которая дает нам общую и твердую веру в то, что жизнь победит в Украине и во всей нашей Европе", - подытожил президент.
Танки от Испании
Напомним, что на днях Испания одобрила поставки в Украину новой партии танков. Речь идет о 20 Leopard 2A4.
Прошлым летом Испания уже отправляла Украине партию танков Leopard 2A4.
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