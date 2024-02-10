Гарантії, артилерія та системи ППО. Зеленський провів розмову з Макроном

Як розповіли в прес-службі ОП, президенти обговорили ситуацію на фронті та оборонні потреби України, серед яких дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО різних видів, як переносні, так і далекого радіуса дії.

Крім того, Зеленський "високо оцінив" започаткування Францією та США артилерійської коаліції. В межах цієї ініціативи французька сторона передасть Україні десятки артилерійських систем "Цезар" і снарядів до них.

Також Зеленський і Макрон обговорили підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій. Як зазначили в прес-службі ОП, на думку Зеленського, активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство, а також мотивує українців та посилає РФ потужні сигнали.

Відносини України та Франції

Нагадаємо, країни G7 на початку липня 2023 року затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 держав, в тому числі і Франція.

Британія стала першою країною, яка підписала угоду з Україною. А вже 17 січня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж планує підписати з Україною угоду щодо безпеки, як це зробив Лондон.

Тоді ж французький президент заявив про намір у лютому відвідати Україну з офіційним візитом. Під час візиту і очікується підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між країнами.

Крім того, у січні цього року французький міністр оборони Себастьєн Лекорню анонсував виробництво та передачу Україні понад 70 артилерійських установок "Цезар".

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