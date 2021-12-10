Гарантия внеблоковости Украины только разжигает аппетит Путина, - Кулеба

По словам Кулебы, лучший способ отвечать на ультиматумы Путина относительно не вступления Украины в НАТО - игнорировать их.

"На самом же деле глупо думать, что предоставление такой гарантии сделало бы Путина хоть чуть менее агрессивным. История доказывает, что заверения в внеблоковости Украины или любой другой страны региона никоим образом не утоляют аппетиты Путина: наоборот, они еще больше разжигают. Лучший способ ответа на подобные ультиматумы - вообще их игнорировать", - заявил Кулеба.

В то же время глава МИД отметил, что еще в 2010 году Украина закрепляла за собой статус внеблоковости. Только в 2013 году, во время Революции достоинства, в стране подняли вопрос экономической и политической интеграции с ЕС.

"Если внеблоковость не остановила Путина от нападения на Украину в 2014 году, то сложно представить, как она могла бы остановить его сейчас", - добавил Кулеба.