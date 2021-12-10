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Гарантія щодо позаблоковості України лише розпалює апетит Путіна, - Кулеба

Автор: Сергій Пишкін

Позаблоковість України жодним чином не "зменшить апетит" президента Росії Володимира Путіна. Надання гарантій щодо цього не зробить Росію менш агресивною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС Дмитра Кулеби.

За словами Кулеби, найкращий спосіб відповідати на ультиматуми Путіна щодо не вступу України в НАТО - ігнорувати їх.

"Насправді ж нерозумно думати, що надання такої гарантії зробило би Путіна хоч трохи менш агресивним. Історія доводить, що запевнення у позаблоковості України чи будь-якої іншої країни регіону жодним чином не втамовують апетити Путіна: навпаки, вони їх ще більше розпалюють. Найкращий спосіб відповіді на подібні ультиматуми - взагалі їх ігнорувати", - заявив Кулеба.

Водночас голова МЗС зауважив, що ще у 2010 році Україна закріплювала за собою статус позаблоковості. Лише у 2013 році, під час Революції гідності, в країні порушили питання економічної й політичної інтеграції з ЄС.

"Якщо позаблоковість не зупинила Путіна від нападу на Україну у 2014 році, то складно уявити, як вона могла б зупинити його зараз", - додав Кулеба.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяУкраїнаДмитро Кулеба