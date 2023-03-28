Гарантія безпеки для Європи на десятиріччя, - Кулеба про вступ України до НАТО й ЄС

Сьогодні в Україні на полі бою визначається майбутнє євроатлантичної безпеки. Вступ нашої країни до ЄС й НАТО стане гарантією безпеки для Європи на десятиріччя.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Під час онлайн-виступу в якості почесного гостя міністерського заходу Адріатичної Хартії, Кулеба відзначив важливість шляху України до членства в НАТО. За словами міністра, Україна є донором безпеки для всієї євроатлантичної спільноти. Завдяки допомоги союзників, українці стримують Росію, яка є найбільш деструктивною та агресивною силою в сучасній історії.

"Реальність полягає в тому, що вступ України до НАТО - в інтересах як нашої держави, так і самого Альянсу. Українська сила, стійкість та хоробрість стануть вагомим внеском до колективної безпеки, так само як велике, загартоване в бою та взаємосумісне з арміями союзників українське військо", - заявив Дмитро Кулеба.

Також Кулеба висловив сподівання, що цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі ухвалить рішення щодо того, що Альянс прагне бачити нашу країну в своєму складі.

"Вступ України в ЄС і НАТО завершить переформатування глобальної безпекової архітектури та гарантуватиме безпеку європейського континенту на десятиріччя вперед", - додав міністр.

В кінці міністрі відзначив, що чим більше допомоги Україна отримає сьогодні, тим швидше зможе завершити війну перемогою на полі бою й тим менше ресурсів доведеться витратити у довгостроковій перспективі.