Гарантия безопасности для Европы на десятилетия, - Кулеба о вступлении Украины в НАТО и ЕС
Сегодня в Украине на поле боя определяется будущее евроатлантической безопасности. Вступление нашей страны в ЕС и НАТО станет гарантией безопасности Европы на десятилетия.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
Во время онлайн-выступления в качестве почетного гостя министерского мероприятия Адриатической Хартии, Кулеба отметил важность пути Украины к членству в НАТО. По словам министра, Украина является донором безопасности для всего евроатлантического сообщества. Благодаря помощи союзников, украинцы сдерживают Россию, которая является наиболее деструктивной и агрессивной силой в современной истории.
"Реальность заключается в том, что вступление Украины в НАТО - в интересах как нашего государства, так и самого Альянса. Украинская сила, стойкость и храбрость станут весомым вкладом в коллективную безопасность, так же как большое, закаленное в бою и взаимосовместимое с армиями союзников украинское войско", - заявил Дмитрий Кулеба.
Также Кулеба выразил надежду, что нынешний саммит НАТО в Вильнюсе примет решение о том, что Альянс стремится видеть нашу страну в своем составе.
"Вступление Украины в ЕС и НАТО завершит переформатирование глобальной архитектуры безопасности и будет гарантировать безопасность европейского континента на десятилетия вперед", - добавил министр.
В конце министр отметил, что чем больше помощи Украина получит сегодня, тем быстрее сможет завершить войну победой на поле боя и тем меньше ресурсов придется потратить в долгосрочной перспективе.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, вступление Украины в ЕС может происходить в течение лет.
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