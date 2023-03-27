Глава МЗС Естонії розповів, коли Україна зможе вступити до ЄС та НАТО

Якщо говорити про вступ України в Європейського союзу, то мова може йти не про місяці, а роки. Щодо ж до членства в НАТО, то після завершення війни окрім цього шляху немає альтернативного варіанту.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Вступ України в ЄС

На питання, чи можуть переговори щодо вступу України до Євросоюзу розпочатися цього року, він відповів: "Це політичне рішення".

"Як було політичним рішенням надання вам кандидатського статусу в червні минулого року. Одна справа - об'єктивні критерії, і я впевнений, що Україна з її рішучістю виконає всі ці сім цілей, які були названі. Потім справа перейде до ухвалення політичних рішень. Серед деяких країн Європи є прихована чи відкрита нерішучість у цьому сенсі", - зазначив Рейнсалу.

Він підкреслив, мова навіть не конкретно про Україну, а про розширення ЄС як таке.

"Ніхто не наважиться сказати, що вони політично виступають проти вас. Проте є нескінченний список технократичних нюансів та аргументів. Але треба говорити відверто: це питання про політичну волю, а не про якусь технократію", - пояснює Рейнсалу.

На питання, чи може Україна вступити до Євросоюзу до закінчення бойових дій, він зазначив, що "переговори щодо членства не повинні бути пов'язані з поточними діями на полі бою". Оскільки, це по суті, означатиме, що Путін домігся своєї основної вимоги - не пускати Україну в євроатлантичні структури.

"Естонії знадобилося близько семи з гаком років для вступу до ЄС після того, як ми отримали статус кандидата. Я думаю, що величезні зусилля, які роблять українці, могли б скоротити цей час. Але, звісно, йдеться не про місяці, а про роки. Але сказати, що ми використовуємо цей аргумент, що оскільки війна триває, треба заморозити цей процес або його елементи - це необґрунтовано", - зазначив Рейнсалу.

Вступ України в НАТО

При цьому на питання, чи зможе Україна приєднатись до НАТО раніше, ніж до Євросоюзу, він акцентував, що "за об'єктивними критеріями стати членом НАТО, звісно, простіше".

"Цікаво, як швидко зараз Україна звертається до стандартів НАТО, саме життя це диктує. Інша справа - політичний аспект", - заявив глава МЗС Естонії.

За його словами, дуже важливо, щоб на Вільнюському саміті був чіткий сигнал про подальші дії НАТО щодо того, щоб бачити Україну повноправним членом НАТО.

"І не просто риторика про те, що "двері відчинені". Все змінилось. Почалась війна. Президент Зеленський підписав заявку на вступ до НАТО. Це є об'єктивна реальність. НАТО також має дати відповідь на це. Звісно, ніхто не говорить про те, що під час нинішньої війни Україна стане повноправним членом НАТО. Це реалії безпеки", - підкреслив Рейнсалу.

На думку міністра, після війни, коли ситуацію буде зафіксовано, немає альтернативного шляху, окрім як вступу України в НАТО.

"Якщо хтось запропонує відкласти це на невизначене майбутнє чи заморозити практичні процеси приєднання, то така нерішучість могла б бути інтерпретована як те, що Росія може знову напасти на Україну", - резюмував Рейнсалу.