До гарантій безпеки для України від G7 приєдналися вже 6 країн, - Зеленський

Так, окрім "Великої сімки", йдеться також про Чехію, Данію, Нідерланди, Норвегію, Іспанію та Швецію.

"Дуже вдалу нашу домовленість щодо гарантій безпеки на шляху в НАТО продовжуємо підготовкою договорів з країнами. Пройшла лише доба з Вільнюсу (саміту НАТО у Вільнюсі, - Ред.), а до семи найбільших демократій світу, з якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєдналися вже 6 країн - це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція", - сказав Зеленський.

Глава Української держави подякував країнам-партнерам за таке рішення, і висловив упевненість, що кого кількість гарантерів збільшуватиметься.

"Україна та США будуть вести перелік держав, які будуть приєднуватися до нашої спільної з "Великою сімкою" декларацією про гарантії безпеки на шляху в НАТО", - додав президент.

Гарантії безпеки для України

Під час саміту НАТО лідери країн "Великої сімки" 12 липня погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економічної сфери для нашої країни.

Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія також вирішили підтримати декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку погодили лідери "Великої сімки".

При цьому президент України Володимир Зеленський зазначав, що нові гарантії безпеки, передбачені декларацією, будуть розширені за рахунок двосторонніх договорів з партнерами.

Детальніше про гарантії безпеки для нашої країни можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.