Гарантий безопасности усиливают Украину, но не подменяют цель вступить в НАТО, - Зеленский

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами (гарантии безопасности) усиливают Украину, но не является подменой цели страны стать членом НАТО в будущем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство главы государства.

Президент при принятии Украинского договора на завершении 75-го саммита НАТО в Вашингтоне отметил, что в течение года продолжалась активная работа над "надежной архитектурой гарантий безопасности для нашей страны".

"Они усиливают Украину, но не подменяют цель стать членом НАТО", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, есть 23 "сильных соглашения и будут соглашения с другими странами".

"У нас есть исторически важное соглашение по безопасности с Соединенными Штатами", - сказал Зеленский.

Он добавил, что вся эта работа способствовала получению долгосрочных обязательств:

по военной помощи,

дополнительным системам ПВО,

продвижению в вопросе передачи самолетов F-16,

и развитию оборонного сотрудничества.

"Украинский договор выводит наши отношения на новый уровень. Весомое достижение для Украины и всех нас", - подчеркнул президент.

Также отмечается, что документ открыт для подписания другими странами и фиксирует долгосрочную военную и оборонную поддержку, развитие будущих Сил обороны Украины и механизм экстренных консультаций между партнерами на случай продолжающейся эскалации войны или возможной агрессии в будущем.

Участники подписания Украинского договора на саммите НАТО в Вашингтоне 11 июля (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В сообщении ОП говорится, что Украинский договор стал дополнением к Совместной декларации G7, которая была согласована на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

Принятие Украинского договора на саммите НАТО в Вашингтоне 11 июля (фото: president.gov.ua)

Также Зеленский на Совете Украина-НАТО заявил, что страна "заслуживает приглашения в НАТО" и высказался о роли Украины в европейской безопасности на фоне российской агрессии.

"Я благодарен за Совет Украина-НАТО, созданный, чтобы сделать видимым наш путь в Альянс. И настоящий билет для Украины в НАТО - справедливое окончание этой войны. Без Украины в НАТО европейская безопасность никогда не будет полной", - сказал президент.

Он отметил, что Украина вне Альянса является "соблазном для России снова и снова попробовать агрессию, стать захватчиком, зайти в Украину и другие страны".

"Поэтому все форматы нашего сотрудничества, в том числе и этот, должны быть мостиком к победе Украины в этой войне. Наша победа должна стать мостом к крепкому миру для всей Европы. Все это должно базироваться на одном сильном слове - приглашении. Украина заслуживает приглашения в НАТО. Эта уверенность безвозвратно станет новой крепкой опорой Альянса. Только сильные решения делают победителей", - говорится в заявлении Зеленского.