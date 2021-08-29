Не могу гарантировать: Макрон о спасении афганцев, желающих бежать из страны

Эммануэль Макрон не может гарантировать успешность переговоров с "Талибаном" относительно того, чтобы афганцам, нуждающимся в защите от радикального движения, разрешили покинуть страну. Франция и другие страны планируют создать "безопасную зону" в аэропорту Кабула.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Во время обращения к афганцам Макрон пообещал поднять вопрос об эвакуации афганцев, нуждающихся в защите от "Талибана".

"Сможем ли мы это сделать? Я не могу вам этого гарантировать", - добавил президент.

По словам лидера Франции, Великобритания и Германия в Совете безопасности США планируют создать "безопасную зону" в аэропорту Кабула для продолжения эвакуации. Впрочем, переговоры с "Талибаном" не означают, что страна признает их правление.