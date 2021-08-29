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Не можу гарантувати: Макрон про порятунок афганців, які бажають втекти з країни

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Франція , Неділя 29 серпня 2021 23:19
Не можу гарантувати: Макрон про порятунок афганців, які бажають втекти з країни Фото: Макрон висловився про порятунок афганців, які бажають втекти з країни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Еммануель Макрон не може гарантувати успішність переговорів з "Талібаном" щодо того, аби афганцям, які потребують захисту від радикального руху, дозволили покинути країну. Франція та інші країни планують створити "безпечну зону" в аеропорту Кабула.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час звернення до афганців Макрон пообіцяв порушити питання щодо евакуації афганців, які потребують захисту від "Талібану".

"Чи зможемо ми це зробити? Я не можу вам цього гарантувати", - додав президент.

За словами лідера Франції, Великобританія й Німеччина в Раді безпеки США планують створити "безпечну зону" в аеропорту Кабула для продовження евакуації. Втім, переговори з “Талібаном” не означають, що країна визнає їх правління.

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Франція Еммануель Макрон
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