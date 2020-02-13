Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" задерживает оплату долга за зеленую электроэнергию за декабрь 2019 года несмотря на утверждение суммы компенсации Национальной комиссией, которая осуществляюет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, пердает РБК-Украина.

"Гарантированный покупатель", возможно, сталкивается с рядом бюрократических препятствий для того, чтобы полностью закрыть вопрос долгов перед предприятиями возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за декабрь", - сообщил Конеченков.

По его словам, НКРЭКУ 7 февраля утвердила документ, который позволяет "Гарантированному покупателю" рассчитаться с предприятиями ВИЭ в сумме 836,6 млн грн.

Эксперт рассказал, что, согласно утвержденной регулятором процедуре (постановление №641 от 26.04.2019), расчет осуществляется в четкие сроки. В течение одного рабочего дня с принятия решения регулятором НЭК "Укрэнерго" должно обеспечить 100% расчет перед "Гарантированным покупателем".

При этом "Гарантированный покупатель" должен в течение следующего рабочего дня осуществить расчеты перед производителями ВИЭ.

"По сути, 11 февраля предприятия ВИЭ должны были получить все средства, но по непонятным причинам оплаты нет. А это только усиливает негативный настрой участников рынка ВИЭ, снижая инвестиционную привлекательность страны", - отметил эксперт.

Как писало РБК-Украина, 27 июня были проведены первые торги на новом рынке электроэнергии. На специальной сессии, которая проводилась с целью обеспечения доступности электроэнергии для бытовых потребителей, производители, на которых возложены специальные обязательства ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго"), полностью реализовали свои лоты на продажу ГП "Гарантированный покупатель".

Как сообщалось, "Гарантированный покупатель" рассчитался с предприятиями ВИЭ за декабрь лишь на 56%. Как отмечалось ранее, для стабильного развития ВИЭ в Украине и сохранения инвестиционной привлекательности отрасли необходимо, чтобы расчеты перед производителями ВИЭ происходили своевременно, поскольку многие компании привлекали заемный капитал для строительства своих объектов.