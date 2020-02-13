"Гарантований покупець" затримує оплату боргу перед виробниками ВДЕ, - асоціація

Державне підприємство "Гарантований покупець затримує оплату боргу за зелену електроенергію за грудень 2019 року незважаючи на твердження суми компенсації Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Про це в коментарі "Обозревателю" заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, передає РБК-Україна.

"Гарантований покупець", можливо, стикається з низкою бюрократичних перешкод для того, щоб повністю закрити питання боргів перед підприємствами поновлюваних джерел енергії (ВДЕ) за грудень", - повідомив Конеченков.

За його словами, НКРЕКП 7 лютого затвердила документ, який дозволяє "Гарантованого покупцю" розрахуватися з підприємствами ВДЕ в сумі 836,6 млн. грн.

Експерт розповів, що, згідно затвердженої регулятором процедурою (постанова №641 від 26.04.2019), розрахунок здійснюється в чіткі терміни. Протягом одного робочого дня з прийняття рішення регулятором НЕК "Укренерго" має забезпечити 100% розрахунок перед "Гарантованим покупцем".

При цьому "Гарантований покупець" повинен протягом наступного робочого дня здійснити розрахунки перед виробниками ВДЕ.

"По суті, 11 лютого підприємства ВДЕ повинні були отримати всі кошти, але з незрозумілих причин оплати немає. А це тільки посилює негативний настрій учасників ринку ВДЕ, знижуючи інвестиційну привабливість країни", - зазначив експерт.

Як повідомляло РБК-Україна, 27 червня були проведені перші торги на новому ринку електроенергії. На спеціальній сесії, яка проводилася з метою забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів, виробники, на яких покладено спеціальні зобов'язання ("Енергоатом" і "Укргідроенерго"), повністю реалізували свої лоти на продаж ДП "Гарантований покупець".

Як повідомлялося, "Гарантований покупець" розрахувався з підприємствами ВДЕ за грудень лише на 56%. Як зазначалося раніше, для стабільного розвитку ВДЕ в Україні та збереження інвестиційної привабливості галузі необхідно, щоб розрахунки перед виробниками ВДЕ відбувалися своєчасно, оскільки багато компаній залучали позиковий капітал для будівництва своїх об'єктів.