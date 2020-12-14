Гарантированную выплату вкладчикам банков-банкротов планируют поднять в два раза

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) видит возможности для повышения суммы гарантирования вкладов до 400 тысяч гривен. Решение должен принять парламент.

Об этом сегодня во время пресс-конференции сказала Светлана Рекрут, директор-распорядитель ФГВФЛ, сообщает прес-служба фонда.

"Сейчас рассматривается возможность двухэтапного поднятия суммы гарантирования. Первый этап уже в следующем году: повышение гарантированной суммы вдвое. Соответствующее решение должно быть проголосовано Верховной радой", - сказала Рекрут.

Напомним, по состоянию на 1 ноября полностью защищены вклады (до 200 тыс. грн) 98,1% вкладчиков в банках-участниках ФГВФЛ. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 39,1% вкладов, что составляет 224,90 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Совет по финансовой стабильности рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это даст возможность повысить сумму гарантированных государством вкладов с 200 тысяч до 600 тысяч гривен.