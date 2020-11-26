ФГВФЛ назвал долю банковских вкладов, которые подпадают под гарантии

Фото: гривны (пресс-служба НБУ)

По состоянию на 1 ноября 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составила 575,06 млрд грн. Это на 7,67 млрд грн больше, чем на 1 октября (567,39 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало ноября 2020 года: вклады в национальной валюте - 330,73 млрд грн, вклады в иностранной валюте - 244,33 млрд грн.

По данным фонда, полностью защищены вклады (до 200 тыс. грн) 98,1% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 39,1% вкладов, что составляет 224,90 млрд грн.

В структуре вкладчиков доля ФЛП составляет 3,2%, а общая сумма их вкладов на 1 октября 2020 года составила 44,30 млрд грн (7,7% от общей суммы вкладов). С 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

По состоянию на 1 ноября 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 73 банка.

Напомним, при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Как сообщало РБК-Украина, Совет по финансовой стабильности рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это даст возможность повысить сумму гарантированных государством вкладов с 200 тысяч до 600 тысяч гривен.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 474,44 млрд грн, что на 36,09 млрд грн (на 8,0%) больше, чем год назад. По данным фонда, были полностью защищены вклады (до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.