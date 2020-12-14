Гарантовану виплату вкладникам банків-банкрутів планують підняти вдвічі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) бачить можливості для підвищення суми гарантування вкладі до 400 тисяч гривень. Рішення повинен ухвалити парламент.

Про це сьогодні під час прес-конференції сказала Світлана Рекрут, директор-розпорядник ФГВФО, повідомляє прес-служба фонду.

"Наразі розглядається можливість двоетапного підняття суми гарантування. Перший етап уже наступного року: підвищення гарантованої суми удвічі. Відповідне рішення має бути проголосоване Верховною радою", - сказала Рекрут.

Нагадаємо, станом на 1 листопада повністю захищені вклади (до 200 тис. грн) 98,1% вкладників у банках-учасниках ФГВФО. По сумі гарантіями фонду повністю покривається 39,1% внесків, що становить 224,90 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада з фінансової стабільності рекомендувала провести конвертацію поточних зобов'язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перед урядом і майбутніх відсоткових платежів в умовні зобов'язання. Це дасть можливість підвищити суму гарантованих державою вкладів з 200 тисяч до 600 тисяч гривень.