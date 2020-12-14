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Гарантовану виплату вкладникам банків-банкрутів планують підняти вдвічі

Автор: Олександр Білоус

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) бачить можливості для підвищення суми гарантування вкладі до 400 тисяч гривень. Рішення повинен ухвалити парламент.

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Про це сьогодні під час прес-конференції сказала Світлана Рекрут, директор-розпорядник ФГВФО, повідомляє прес-служба фонду.

"Наразі розглядається можливість двоетапного підняття суми гарантування. Перший етап уже наступного року: підвищення гарантованої суми удвічі. Відповідне рішення має бути проголосоване Верховною радою", - сказала Рекрут.

Нагадаємо, станом на 1 листопада повністю захищені вклади (до 200 тис. грн) 98,1% вкладників у банках-учасниках ФГВФО. По сумі гарантіями фонду повністю покривається 39,1% внесків, що становить 224,90 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада з фінансової стабільності рекомендувала провести конвертацію поточних зобов'язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перед урядом і майбутніх відсоткових платежів в умовні зобов'язання. Це дасть можливість підвищити суму гарантованих державою вкладів з 200 тисяч до 600 тисяч гривень.

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